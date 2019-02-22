Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı 2. gününde

Fuar kapsamında düzenlenen FIT Zirve'de bu yıl, dijital dönüşüme rehberlik edecek konferanslar öne çıkıyor. Fuarın ikinci gününde ana konuşmacı olarak yer alan akademisyen, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, "Dijital Dönüşüme Uyum Sağlamak" başlıklı konuşmasında, şirketlere dijital dönüşümün yönetim süreçlerine yansıması konusunda ipuçları verdi. Alkin, dijitalleşmenin önündeki iki engelin, çalışanlardan kaynaklı doğal direnç ve tüm kontrolü elinde tutmakta ısrar eden patron modeli olduğunu ifade etti.

Alkin konuşmasına şöyle devam etti:

"Farklı nesillerin çalıştığı kurumlarda dijitalleşmeye karşı bir doğal olarak bir direnç oluşuyor. Bazı mesleklerin yok olacağı, bazı fonksiyonların da yerini yapay zekaya devredeceği bir döneme doğru gidiyoruz. Kurumların bu işin felsefesini doğru anlaması gerekiyor. Bu nedenle kurumlarda bir dijitalleşme lideri olması gerekir. Genelde şirketlerde 3 nesil çalışıyor, hatta yakında 4 olacak. Herkesi tek bir hedef doğrultusunda ortak çalışmaya yöneltecek bir ortam oluşturulması gerek."

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ TANITILIYOR

FIT'19 kapsamında, üretimden dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılıyor. Fuar, "Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı" söylemi ile hem Türkiye'deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

MUSTAFA ÜSTÜN: FIT'19 İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜME REHBERLİK EDİYORUZ

Geçtiğimiz yıl başlattıkları Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı ile İstanbul'da sınırlanan sektör buluşmalarına dinamizm kazandıran Bileşim Fuarcılık, bu yıl sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri bir kez daha İzmir'den ülkenin dört bir yanına taşıyor.



Bileşim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle açıklıyor:

"İşbirlikçi robotlardan otomasyona, yapay zekadan sanal gerçekliğe kadar pek çok teknolojik gelişme, imalat sektörünün kaderini değiştiriyor. Fuarımızın temel hedefi, 'dijital dönüşüm' olarak özetleyebileceğimiz tüm bu teknolojik gelişmelerin ülkemizde verimli ve yaygın şekilde kullanılabilmesini sağlamak. Bu anlamda bir bakıma dijital dönüşüme rehberlik ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nı tam da bu yüzden önemsiyoruz. 'Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı' yaklaşımını öneriyor, katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir araya getiriyoruz. Bugün artık Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı."

FIT'19, 24 Şubat Pazar günü saat 17:00'ye kadar Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir'de ziyaret edilebilir.