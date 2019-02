Geleceğin fikirlerine bir bilet alın

BUGÜN NELER OLDU

Geleceğin teknoloji devlerini yetenekli insan kaynağı belirliyor. Bunun için hiçbir ülke sahip olduğu yetenekleri ülkesinde tutmaya çabalıyor. Bu konuda sadece devlete değil, özel sektör kuruluşlarına da görev düşüyor.Arçelik, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri, ülkemize geri kazandırma hedefiyle geçtiğimiz yıl başlattığı 'A Ticket For Your Future' programını 2'nci kez hayata geçiriyor. 16 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Arçelik'in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage'da düzenlenecek program için 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.Böylece ne kadar çok öğrencinin Türkiye'de değer yaratması sağlanırsa proje önemli sonuç almış olacak. Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye'nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan yaratmaya devam ediyor. Program için başvurular alınmaya başlandı.Başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirme sonrasında dünyanın dört bir yanında, mühendislik ve teknoloji bölümlerinden son sınıf ve lisansüstü seviyesinden okuyan Türk öğrenciler, 16 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'A Ticket For Your Future' programına davet edilecek.Geçtiğimiz yıl başlatılan program ile Arçelik, 26 Türk öğrenciyi ağırlamış, öğrencilerden 3'ü Türkiye'ye geri dönerek Arçelik'in Üretim, Dijital Dönüşüm ve Tüketici Eğitimleri gibi ekiplerinde işe başlamıştı.