Okmeydanı’nda ilk etap tamam

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap (Van Blokları) daire seçim kurası Piyalepark'ta gerçekleştirildi. 80 hak sahibinin daireleri belirlendi. 2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi sırasında büyük heyecan ve mutluluk yaşandı. Projenin başlamasına öncülük eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Okmeydanı kentsel dönüşüm projesini çok uzun süreçte bu noktaya getirdik. Biliyorsunuz 50 yıllık tapu sorununu çözmüştük. 2014'te Cumhurbaşkanımız'ın katılımıyla vatandaşlarımıza toprak tapusunu vermiştik. Ama bugün 2019'da dönüşümün ilk bloklarının daire seçimi törenindeyiz. 15 gün sonra da daire tapularını teslim edeceğiz"diye konuştu. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise, "AK Parti iktidarında temel bir slogan var 'Yaparsa AK Parti Yapar', başkanımız bunun ilk etabını başardı. Rabbim inşallah bize devamını getirmeyi nasip eder. Aynı anlayışla daha yeşil bir Okmeydanı'nı eğitim ve sosyal alanlarıyla inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.