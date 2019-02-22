THY'nin dev projesiyle 28 bin yolcu İstanbul'u gezdi!

THY, 2017 yılı mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan'dan başlattığı projeye, gelen talep üzerine kapsamı genişletilerek Rusya, Belarus, Kazakistan, Avustralya, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, A.B.D, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin ve Hindistan'daki uçuş noktaları da dahil edildi. Uygulamayı en çok tercih edenler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Stopover projesini tercih ederek İstanbul'da konaklayan yolcuların yüzde 71'i, projedeki ayrıcalığın THY'Yİ tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtildi

İSTANBUL HAVALİMANI'YLA STOPOVER UYGULAMASINA İLGİ ARTACAK

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmanın tamamlanmasının ardından İstanbul'a gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış bekleniyor. İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcular, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda Stopover konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu hale getirecekler. Bu süreçte de uygulamanın kapsamı da genişletilecek.

YOLCULAR OTELLERDE ÜCRETSİZ KONAKLIYOR

2017 yılı mart ayında başlayan Stopover (İstanbul'da konaklama) projesi THY ile aktarmalı olarak seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul'un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyorlar.

PROJE DAHA DA GENİŞLETİLECEK

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY'nin Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "2017'nin mart ayında başlattığımız uygulamamız ile yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyoruz. Stopover uygulamasına 2018 yılında Japonya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkeyi dâhil ettik. Ülkemiz turizminin gelişimine katkı sunan projemizin kapsamını, yeni havalimanımız ile birlikte daha da genişletmeyi hedefliyoruz ." dedi.