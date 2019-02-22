Yerliye yarı fiyatına Anadolu tatili

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2018'de 40 milyon yabancı turiste ulaşan, 2019'da da bu rakamı 50 milyona çıkarmayı hedefleyen Türk turizm sektörü, özellikle resort otellerde yabancının payını yükseltirken yerlinin payını kıstı. Yerli turiste ayrılan kapasiteyi yüzde 10'lara kadar düşüren resort otelciler, otel fiyatlarını da 2-3 kata kadar artırdı. Bu durum yerli turisti alternatif aramaya yöneltirken, Jolly Tur'dan bir hamle geldi. Turizmin hem Anadolu'ya yayılması hem de yerli turiste alternatif sunulması amacıyla kültür turlarında atağa geçen şirket, Türkiye'nin 42 ilinden 200 farklı tur programını devreye aldı. Deniz-kum-güneş tatiline alternatif arayan yerli turist için aynı standartlarda tatili yarı fiyatına yapma imkânı sunan hazırlanan Jolly, kültür turları ile Anadolu illerindeki esnafa da katkı sağlamayı hedefliyor. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2018'de 500 bin kişinin tur operatörleri aracılığıyla kültür turlarına çıktığını belirterek, "Biz bu pastadan yüzde 20 pay aldık. Hedefimiz bu payı yüzde 30'a çıkarmak" dedi. Bu yıl resort otellerin fiyatlarını 2-3 katına çıkardığını anlatan Vardar, "Bu nedenle yerli turistin kültür turlarına olan talebinin artacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Bunun için özel bir tanıtım atağı başlattıklarını anlatan Vardar, bu kampanya için tanıtım bütçelerinin yüzde 40'ını bu kampanyaya ayırdıklarını kaydetti. Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe de, yerli turistin bu yıl resort otellerde 1 haftalık tatil için, odabaşına ortalama 3.500 ila 7 bin TL öderken, Karadeniz turları 1.500 ila 4.000 TL arasında tatil yapabileceğine dikkat çekti ve ekledi: "Bu fiyatları Ege'nin köyleri gibi farklı turlarda da bulmak mümkün."JOLLY Tur'un Anadolu'daki esnaf, yerel yönetici ve turizmcilerle çektiği farklı reklam kampanyalarında kültür turlarının Anadolu ekonomisine yaptığı katkıya vurgu yapılıyor. Mete Vardar, "Bu turlarla o ilin esnafı da lokantası da kahvehanesi de el işi yapan yöre kadını da kazanıyor. Bu nedenle kültür turları bizim için ticari bir kazanç olmasının ötesinde ülkemize olan borcumuzu ödememizi sağlıyor" dedi. Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan da, 200 farklı tur programının bulunduğunu belirterek, kampanyayla Türk turistin deniz-kum-güneş dışındaki alternatiflere yöneltileceğini söyledi.