"8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağladık"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen "Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşması" etkinliğinde konuşan Selçuk, Anadolu'nun emeğin, alın terinin, fedakarlığın, vefanın ve cömertliğin adı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye, kalkınma hamlesine doğru yol aldığını belirten Selçuk, "Bu kalkınma atılımı sürecinde önümüzdeki tüm engelleri birer birer aşmaya, vatandaşlarımızın refahını artırmaya devam ediyoruz. Bunu ekonominin tüm aktörleriyle beraber yapmaktayız. Tüm aktörlerle iş birliği içinde istişare, sosyal diyalog mekanizmalarını çalıştırarak, sürdürülebilir bir büyüme hedefine işverenler, işçiler ve çalışanlarla yürüyoruz." diye konuştu.

Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve kamunun oy birliğiyle bu yıl için asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk asgari ücret tespitinin uzlaşıyla çıkmasının, yeni dönemde uzlaşıya verecekleri önemin bir işareti olduğunu anlatan Selçuk, asgari ücret teşvikine de değindi.

Bakan Selçuk, işveren için asgari ücret teşvikini bu yıl da devam ettirdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret teşviki geçen yıl 9 ay olarak devam ediyordu. Bu sene bu süreyi 12 aya çıkardık. Bu sene rakamı da iyileştirdik, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine geçen sene olduğu gibi 100 lira olarak devam ederken, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerinde ise asgari ücret teşvikimiz 150 lira olarak devam edecek. Çalışan ve işverenler için bu rakamların hayırlı olmasını dilerim. Son yıllarda geçirdiğimiz tüm değişim ve dönüşümün en büyük şahitleri ve destekçileri, işverenlerdir. Gelişen ekonomide, ihracatta, istihdamda, büyümede rekorlar kırarken, diğer taraftan sosyal yardım ve hizmetlerde en iyi seviyelere çıkmayı hedefliyoruz."

"TEŞVİKLERDEN YARARLANAN İŞLETME VE ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR"

Türkiye'nin istihdam rakamlarının da ilerlediğini aktaran Selçuk, "Başta AB olmak üzere dünyadaki birçok ülke küresel krizin etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken, bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak, AB ülkeleri içinde birinci olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2 milyona yakın kişinin iş sahibi olduğuna dikkati çekti.

İlave istihdam teşvikleriyle bu seferberliğe devam ettiklerini söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay Ankara'da TOBB Ekonomi Şurası'nda en iyi rakamlardan birini BTSO verdi. İlk onlar söz verdiler. Dolayısıyla sizlerden öncü desteğinizi, Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz bu öncü sözünüzü daha da yükselterek, tutmanızı bekliyoruz. Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini karşılamaktayız ve bu destek süresi 12 ay. Seferberliğimizle birlikte çalışanlara umut olsun, işverenlere de can suyu olan diğer teşvik paketlerini de uygulamaya devam ediyoruz. Her iş yerine yönelik 5 puan indirimimiz devam ediyor. Bazı bölgelerde uygulanan ilave 6 puan indirimi, teşvik belgesi olanların ya da Ar-Ge faaliyeti yürütenlerin sigorta primlerinin ödenmesi gibi 17 farklı teşvikimiz mevcut.

Bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımız da gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak prim teşviklerimizle her ay 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana 146,6 milyar liradan fazla teşvikten işverenler yararlandı. Geçen aylarda kısa çalışma ödeneğini de iş verenlerin ekonomideki konjonktürel dalgalanmalardan etkilenmemeleri için hayata geçirdik."

"HEDEFLERE BERABER YOL ALACAĞIZ"

İşverenler ile ülkeye katma değer katanlar için teşvik ve desteklerin tüm hızıyla devam edeceğini vurgulayan Selçuk, kalkınma ve gelişmişlik için en önemli unsurların güç birliği, beraber çalışabilmek ve her durumda ortaklaşa hareket edebilmek olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, "Eğer ülkemiz adına hayalimiz, rüyamız, kalkınma hedefimiz varsa bunun için beraberce bütün gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye'ye, özveriyle çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize de beraber yol alacağız. İşçisiyle, işvereniyle, sivil toplum kuruluşuyla, yerel yönetimleriyle Türkiye'yi hak ettiği yerlere, el birliğiyle taşıyacağız." ifadesini kullandı. Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programın ardından Bursa Valiliğini ziyaret etti.