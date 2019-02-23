Standardizasyona Avrupa desteği

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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) standardizasyon süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için 2.2 milyon euroluk bütçeyle 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi' başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye'nin standartlara uyan değil, bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi olması önem kazanıyor" dedi. Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise "Türkiye gibi ekonomik büyümesini dünya ticaretinden daha fazla pay almaya dayandıran ülkelerin, standardizasyon alanında etkin bir güce kavuşması gerekiyor" diye konuştu. Bilecik'te temaslarda bulunan Hasan Büyükdede, yerli otomobil için yer arama aşamasında olduklarını belirtti.