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'nin yeni Yalova açıklarında demirledi

1 Altınova tersanelerinde bakım ve onarıma alınacak. Geminin 1 ay açıkta bekleyeceği bildirildi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 11:38
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1, bakım ve onarımdan geçirilmek üzere Yalova'ya geldi. Yalova açıklarında demirleyen dev gemi Altınova Tersaneler bölgesinde havuza alınarak bakım ve onarım görecek.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1 Malezya'dan 12 Aralık 2018'de çıktığı yolculuğu tamamladı. Yalova açıklarına demirleyen gemi Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınacak. 229 metre boyunda ve 36 metre genişliğinde ki, 38 bin tonluk Deep Sea Metro 1 tersanelerdeki havuzların dolu olması nedeniyle 1 ay boyunca Yalova açıklarında demirleyecek. Ardından havuza alınacak geminin bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

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Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi
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