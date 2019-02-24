Dar gelirliye ön ödemeli konut

BUGÜN NELER OLDU

TopluKonut İdaresi /TOKİ) ön ödemeli sistemle konut yapılacak iller için talep toplamaya başlıyor. Vatandaşın ödeme gücü, vadesi, istediği bölge dikkate alınarak belli noktalarda projeler belirlenecek. Nüfus artışının hızlı, ev fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde, dar gelirlilere yönelik sosyal konut üretimi desteklenecek.Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı kapsamında, konut projelerinde dar gelirliler, engelliler, yaşlılar gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir araştırma raporu da hazırlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'ye yüzde 100 sosyal konut üretme hedefi ortaya koyarken, ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında 9 bin konut ve sosyal donatı mart ayı sonuna kadar tamamlanacak. Yaklaşık 10 bin aileye sosyal konut satışı gerçekleştirilecek. Konut Piyasası Takip Sistemi kurulurken, 5 ilde 19 farklı tipte konut projesi tamamlanacak. Bugün itibariyle TOKİ'nin yaklaşık 400 şantiyesinde inşaatlar devam ederken, Türkiye genelinde üretilen 850 bin konutun yaklaşık 750 bini sosyal konut niteliği taşıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar bu yıl dar gelir gruplarına yönelik sosyal konut üretimine yoğunlaştı. TOKİ, alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği konut projelerinde, daha önce konut sahibi olmayan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor. TOKİ'nin 36 ilde bulunan 5 bine yakın konutunda dar gelirlilere, emeklilere büyük fırsatlar sunuluyor.Yaklaşık65 bin lira değerindeki konutlar bütçeye uygun olarak 300 lira taksitlerden başlıyor. Bazılarının başvuru süresi 29 Mart'a kadar devam edecek konutların peşinat oranları yüzde 10'dan 25'e kadar projeye göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi de 96 aydan 240 aya kadar uzayabiliyor. Kurayla satışlarda dar gelirli vatandaşlara öncelik veriliyor. Konutta ikamet edilmediği tespit edilirse sözleşme iptal edilebiliyor. Kentlerde, ilçelerde dar gelirliye yönelik sosyal konut üreten belediyelere kredi desteği sağlanacak.