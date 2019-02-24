Denizbank’ın aktifleri 197 milyara ulaştı

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DENIZBANK Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 2018 yıl sonunda, 81 ile ve yurt dışına yayılan 754 şubede 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek 197 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını söyledi. Bankanın 2018 finansal sonuçlarını değerlendiren Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde net kârın 2.2 milyar TL olarak gerçekleştiğini vurguladı. Bankanın mevduatı geçen yıla göre yüzde 28 artarak 137 milyar TL'ye, toplam kredileri yüzde 21 artışla 173 milyar TL'ye, müşteri sayısı da 12.7 milyon kişiye ulaştı.