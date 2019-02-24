Havalimanı 2025’te 225 bin istihdam sağlayacak

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İstanbul Havalimanı'nın ilk aşamasında 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "İstanbul Havalimanı'nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyor, geniş ekosistemimizle makro düzeyde on binlerce ailenin geçimine katkı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından istihdam gerçekleştiriyoruz" dedi. İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin (EDAM) hazırladığı İstanbul Havalimanı (İH) Ekonomik Etki Analizi Raporu'nda havalimanının 2025'te, doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişilik istihdam yaratacağını ortaya koymuştu.