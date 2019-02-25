Çin açılırsa ihracat 4 milyar $’a çıkar

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Tarımda en çok büyüme gösteren sektör olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri, 2023 yılı ihracat hedefi olarak belirlenen 2.5 milyar doları beş yıl öncesinden yakaladı. Geçen yılı yüzde 11 artışla 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, bunun üzerine ihracat hedeflerini büyüterek 2019 yılında 3 milyar dolara, 2023 yılında ise 5 milyar dolara çıkardı. İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer "Revize ettiğimiz hedefler, Çin ve AB pazarları hariç olarak belirlendi. Geçen yıl itibarıyla çok zor bir pazar olan Japonya'ya da ihracata başlamamız, bizim için çok önemli bir referans olabilir. Çin'in su ürünleri ve hayvansal mamullerde, AB pazarının da kanatlı eti, süt ürünleri ve yumurtada Türkiye'ye kapılarını açması halinde ihracat rakamımız ek olarak 1 milyar dolar artar ve bu yıl sonunda 4 milyar dolara çıkar. 2023 hedeflerinin bile üzerine çıkarız" dedi.