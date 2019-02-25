Uzun vade iç turizmi hareketlendirecek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, maliyeti düşük uzun vade imkânının iç turizmi ciddi anlamda hareketlendireceğini belirterek, "İç turizmde daha çok insanın daha fazla tatil yapma imkânı olacak. İnşallah bu kararla fiyatların artmasından gelen dezavantajı biraz avantaja çevirme imkânımız olacak" dedi. BDDK'nın önemli bir çalışma yaptığını anlatan Bağlıkaya, döviz fiyat avantajından dolayı yurtdışı turist potansiyeli arttığı zaman kapasitenin önemli bir bölümünün yabancı turiste yöneldiğini belirti. "Dolayısıyla yerli pazar için fiyatlar biraz yukarıda kalıyor. Yerli turizmin hareketlenmesi için taksit sayısının artırılması talebimiz zaten vardı, bu gerçekleşti. İnşallah, faiz oranlarıyla ilgili de birkaç talebimiz var çünkü 9 taksitten 12'ye çıkmasının masrafı veya maliyetinin turiste, müşteriye, yolcuya yansımaması gerekiyor ki o taksit hayra vesile olsun" diyen Bağlıkaya, yüksek faizlerle taksit yapıldığında bir anlamının kalmayacağını bildirdi. Bağlıkaya, taksitlerde yüksek faiz olmaması için pazartesi veya salı günü yetkililerle bir araya gelerek, konuyu ileteceklerini ifade etti.