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’ye yatırım dopingi

2019’da yatırım bütçesinin yüzde 56’sını yüksek hızlı trene ayıracak. Demiryoluna bu yıl 7.5 milyarlık yatırım yapılacak

Giriş Tarihi: 25.2.2019
YHT’ye yatırım dopingi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak. Buna göre, TCDD'ye 3.9 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 3.1 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 495.5 milyon lira olmak üzere demiryolu ulaştırmasına bu yıl toplam 7.5 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

1.3 MILYARLIK YATIRIM
Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı tren ve hızlı tren projelerine gidecek. Söz konusu projeler içinde en fazla ödenek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Ankara- Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Proje tutarı 21.4 milyar lira olan Ankaraİstanbul Hızlı Tren hattı için de bu yıl 353 milyon 989 bin lira ödenek ayrıldı. Yerköy-Kayseri YHT hattı ile Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projeleri için ödeneğin yer aldığı yatırım programında, 106 yüksek hızlı tren seti projesi için ayrılan kaynak ise 377.8 milyon lirayı buluyor.
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YHT’ye yatırım dopingi
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