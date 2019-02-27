Koru Sigorta 2018’de de istikrarlı büyümesini sürdürdü

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Koru Sigorta'nın son 3 yıldır devam eden sürdürülebilir kârlılık içinde büyüme stratejisi 2018 yılında da başarıyla devam etti. 2018 yılının Koru Sigorta için uzun vadeli planlara uygun, hedeflere ulaşılan, kârlı büyüme kaydedilen bir yıl olduğunu belirten Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, "Kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda, prim üretimimizi artırırken bir yandan da kârlı branşların portföyümüzdeki payını büyüttük" dedi. Soner Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: "Prim üretimimizi geçen yıla göre %62 artırarak 326 milyon 739 bin liraya yükselttik, kârlılık odaklı portföy dönüşümümüzü devam ettirdik. Likit varlıklarımız iki yıl içinde 6 kat arttı ve ilk 5 yıl bilanço zararından sonra, son 3 yıl peş peşe hem teknik kâr hem de bilanço kârı oluştu. 2018 yılı sonuçları ile kârlılığımız 2 yılın toplamından daha yüksek bir rakama ulaştı."