199 güvensiz ürün piyasadan toplatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 63 bin 820 ürünün denetiminin yapıldığını belirterek, "Bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz çıkan ürünler nedeniyle üreticilere 11 milyon lira idari para cezası uyguladık. 199 ürün hakkında güvensizlik kararı verdik ve bunları piyasadan toplattık" dedi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Varank, bu kapsamda elektrikli ürünlerin ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "Denetlediğimiz ürünlerin yarısını ithal ürünler oluşturdu. Yasal metroloji alanında 1 milyon 300 bin adet ölçü aletinin muayene ve denetimini yaptık. Hazır ambalajlı mamullere ilişkin 3 bin 412 denetim yaptık" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı'nı hazırladık. Taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atmış olacağız" dedi. ANKARA