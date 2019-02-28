Konya Şeker kendi tohumunu üretti

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Konya Şeker Fabrikası, kendi laboratuvarında yerli ve milli patates tohumu üretti. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker olarak 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve elit tohumluk tonajı 7 bin 658 tona ulaştı. Bu üretimle 7.5 milyon euronun ülkemizde kalması sağlandı" dedi. Konya Şeker'in patates tohumluğu ile ithalatı daralttığını aktaran Konuk, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtıklarını ifade etti. Konuk, tohumun tamamen steril ortamda yetiştiğini belirterek, "Burada 4 aylık gelişim sürecinin tamamlanmasıyla elde edilen mini yumruları 2 yıl arazide çoğalttıktan sonra üreticilere tohumluk olarak veriyoruz. Ülkemiz ve çiftçilerimiz böylece hem dışarıya bağımlılıktan kurtuldu hem de yerli ve milli tohumla hastalıklardan korunarak verim artışına kavuşmuş oldu" diye konuştu.