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’ya yeni bir ortak alma durumu yok”

Giriş Tarihi: 1.3.2019
“İGA’ya yeni bir ortak alma durumu yok”
İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA A.Ş.'nin ortaklarından olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Reuters'a verdiği demeçte, konsorsiyum için yeni bir ortağın gündemde olmadığını belirti. Özdemir, şu anda 4.5 milyar euroluk finansmanın geri ödemelerinin başlamadığını, ek finansman ihtiyacının da bulunmadığını söyledi. Özdemir, THY'nin ortaklığının da şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. Aynı zamanda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı da olan Özdemir, 2018'de çimento sektörünün ihracatının 614 milyon dolara ulaştığını, Ocak 2019'da ihracatın miktar bazında yüzde 100'ün üzerinde, değer bazında yüzde 85 arttığını belirtirken, "En ucuz çimento Türkiye'de" dedi.
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“İGA’ya yeni bir ortak alma durumu yok”
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