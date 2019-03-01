Sahte ilaca blok zinciri çözümü

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BLOK zinciri çözümlerine en çok patentlerini korumak isteyen kurumlar başvuruyor. İlaç sektörünün devlerinden Merck, blok zinciri teknolojisi ile saptanabilen bir gerçeklik ispatı sistemi patenti aldı. Fiziksel ürünlerin dijital dünyaya güvenli şekilde entegre edilmesi için çözüm sunan bu yeni teknoloji, bir yandan tedarik zincirinin bütünlüğünü korurken bir yandan da sahtecilikle mücadelede önemli rol oynayacak. Merck, yapay zekâ ve blok zinciri teknolojilerinin yardımı ile bazı fiziksel objelerin benzersizliğini ve gerçekliğini test edecek sistem ile Amerikan Patent ve Marka Ofisi'nden onay aldı. Merck'in yeni patenti yapay zekâ ve blok zinciri teknolojisinden yararlanarak yeni bir güvenlik prosedürü oluşturuyor ve "kripto objelerin" oluşumunu düzenliyor.İlaç sektöründe kârlılık ve kötü niyet birleşince sahte ilaçların oranı da oldukça artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, şu anda yasa dışı sitelerde satılan ilaçların yüzde 50'si sahte. Benzer şekilde uluslararası nakledilen her 5 cep telefonundan biri de sahte. Bu nedenle geliştirilen yeni patent, tedarik zinciri üzerindeki kontrolü artırarak sahtecilikle mücadelede büyük avantaj sağlayacak. Firmalar, blok zincir üzerinden Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bağlantılı iş akışları sayesinde tedarik zincirlerini kontrol altına alabilecekler. Konu ile ilgili açıklama yapan Merck Strateji Grubu Başkanı Isabel De Paoli, "Bu yeni patent, önceki patentlerden kazanılan momentum üzerine inşa etmeye devam ediyor. Bu yeni teknoloji, yapay zekâ kullanarak, fiziksel objelerin, blockchain aracılığı ile oluşturulmuş 'dijital parmak izlerini' saptayacak. Güvenlik materyalleri üzerindeki deneyimimiz bizi sektörde uzmanlaştırıyor" dedi.