Sosyal medyadaki o hesaplara dikkat! Önce büyü, sonra şantaj

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Instagram, Facebook, Twitter üzerinden açtıkları hesaplarla, kendilerini medyum veya büyücü olarak tanıtan kişilerin vaatleri arasında yok yok. Kimi, takipçi sayısını arttırdığını, kimi âşık ettirdiğini, kimi kilo aldırdığını veya verdirdiğini söylerken, kimi kısırlığa çare bulduğunu iddia ediyor. Hazırladıklarını ileri sürdükleri büyüler, talebe göre kargo ile adrese dahi gönderilebiliyor. Büyü ücretleri ise 100 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Hukukçular yapılan işin niteliklikli dolandırıcılık olduğunu ve 10 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtiyor.

KARGO İLE GÖNDERİLİYOR

Dolandırıcılar yurtdışı kaynaklı sitelerden çeşitli ayinlere ait görsellerle farklı bir hava oluşturup üzerine yazılar yazılmış yumurta, patates ve oyuncak bebekler ile kullanıcıların ağlarına düşmesini bekliyor. Ayrıca kendi fotoğraflarının altına yüzlerce sahte hesaptan memnuniyet mesajı atarak güven veren bir profil görüntüsü sağlıyor. Sahte hesaplardan "Yaptığınız büyü sayesinde işe girdim, verdiğiniz büyü sayesinde sevgilim benimle barışmak istiyor" gibi yorumlar yapılıyor. Instagram üzerinden direkt mesaj yolu ile iletişim sağlandıktan sonra ödeme için WhatsApp'a geçiliyor. Ödemeler havale ya da EFT ile para gönderilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Büyüler istenirse kargo ile gönderiliyor. Daha sonra bir sorunla karşılaşıldığında irtibatta olunan sosyal medya hesabının sahibi ödemeyi aldığı bu kişileri engellediği için tekrar iletişim kurulamıyor. Bu hesapların sahipleri sadece Türkiye sınırlarındaki insanları ağına düşürmekle yetinmeyip gurbetçi vatandaşları da gözlerine kestirmiş durumda. Özellikle Almanya ve Hollanda'da yaşayan vatandaşlara özel paylaşımlar yaparak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyor. Çeşitli dini günlerde ise fiyatlara indirim yapan dolandırıcılar, daha fazla kişiyi etki altına almayı hedefliyor.

ŞANTAJ DA YAPIYORLAR

Sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren bu hesaplarla iletişime geçip mağdur olanların sayısının hızla arttığını söyleyen avukat Benan Ülgen, "Buradaki işlem net olarak dolandırıcılık. Son dönemde yargıya taşınan şikayetlerde 10 binlerce liralık kayıplar söz konusu. Dolandırıcılar genelde ilk başta bin lira için anlaşıp daha sonra başka şeyler de gerekti diyerek rakamı 30 bin liraya kadar çıkarabiliyor. Üstelik işin daha büyük bir boyutu var. Olaylar bir süre sonra şantaja dönüyor. Büyü yaptırmak isteyen kişilerden çoğu zaman çeşitli görüntü ve fotoğraflar isteniyor. Bu görüntüler daha sonra şantaj malzemesi olarak kullanılıyor" dedi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK



Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, Sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarla büyü ve benzeri hizmet sattıklarını ifade eden bu kişilerin çok açık biçimde bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü söyleyen avukat Filiz Metin de, "Bu suç nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Burada dini inanç ve duyguların istismar edilmesi söz konusu. Cezası da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis. Üstelik buradan elde edilmiş bir gelir varsa ceza daha farklı şekillerde uygulanabilir. Ancak bu kişiler çeşitli rumuzlarla açtıkları hesapları sürekli kapattığı için takibi çok zor. Ancak IP adreslerinin tespit edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

MAĞDURLAR ŞİKÂYETÇİ OLDU

Sosyal medya üzerinden kendilerini büyücü ve medyum olarak tanıtan hesaplar hakkında son dönemde çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Büyü yaptırmak için bu kişilere para ve çeşitli fotoğraflar gönderen bazı mağdurlar daha sonra hesaplara ulaşamadıkları ya da şantaja uğradıkları gerekçesi ile avukatların yolunu tuttu. Konu hakkında bilgi veren bir avukat, "Şantaj yapılan bir müvekkilim bu hesaplar hakkında şikayetçi oldu. Ayrıca yapılan şikayetlerin çoğu bir kere para gönderdikten sonra sözde medyumların çeşitli bahanelerle sürekli para istemeye devam etmesine dayanıyor. Şikayet edilen hesaplar IP adresinden tespit edilip kapatılıyor ancak başka bir hesap üzerinden işlemler devam ediyor" dedi.

KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞMAYIN

Uzmanlar sosyal medya üzerinden büyü yoluyla çeşitli sorunları çözdüğünü iddia eden kişilere güvenilmemesi gerektiği konusuna dikkat çekerek, "Özellikle bu tarz hesap sahipleriyle fotoğraf ve isim gibi, TC kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısında bulunuyor.

SÖZDE BÜYÜ LİSTESİ

Kilo alma-kilo verme

Âşık etme-zorla sevdirme

Barıştırma-küstürme

Gideni geri getirme

Sınava özel başarı

İş görüşmesinde olumlu sonuç

Takipçi sayısını arttırma

Uzaktan astral seyahat

Yıldızname, el falı

Kısırlık, sağlık