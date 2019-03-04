İhracata 3 milyarlık bavul geldi

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan ve bavul ticaretinin kayıtaltına alınarak, ihracat rakamlarına dahil edilme çalışmaları tamamlandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, bavul ticaretinin ihracat rakamlarına eklenmesi konusunda son aşamaya gelindiğini belirterek, "Bakanlık tarafından bununla ilgili bir tebliğ hazırlandı. Bu hafta açıklama yapılacak. Böylece, bavul ticareti kayıtaltına alınacak ve ihracat rakamlarına yaklaşık 3 milyar dolar katkı olacak. Osmanbey, Laleli ve Nişantaşı'ndaki firmalarımız 8 milyar dolardan bahsediyor" dedi. Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli gümrük kapısı olan ve yap-işlet-devret modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülle, ihracattaki yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da süreceğinin bilgisini verdi. Çalışmanın ayrıntıları da belli oldu. Türkiye'de ikâmet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların (bavul ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek. KDV hesaplanarak yapılan satışlar kapsamında fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek satışlar; fatura kapsamı eşyanın "yurtdışı edildiğinin" tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması şartıyla ihracat olarak kabul edilecek.GÜLLE, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokraside etkisinin gözlemlendiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimleri ile 15 yıldır bekleyen ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV'nin sıfırlanmasının 15 gün içinde çözüldüğünü belirten Gülle, "Bu değişiklik, ilgili sektörlere büyük katkısı getirecek" dedi.

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