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Ekonomiye 300 milyarlık katkı

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Ekonomiye 300 milyarlık katkı
Türkıye'nın Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO'su Gürcan Karakaş yakın zaman önce yaptığı açıklamada, projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmadıklarını dile getirerek, şunları açıklamıştı: "Projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH'ye katkısı 50 milyar euro (305 milyar TL), cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro, istihdama katkısı ise yaklaşık 20 bin kişi olacak. Ayrıca bu proje teknoloji üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip."
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Ekonomiye 300 milyarlık katkı
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