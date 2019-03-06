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Digiturk bayilerine "rekabet" soruşturması

Rekabet Kurulunca, ve Prodüksiyon AŞ ile Digiturk bayisi 48 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 15:09
Digiturk bayilerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle, Digiturk bayisi sıfatıyla bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Bu kapsamda, Kurul tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ile 48 Digiturk bayisi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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Digiturk bayilerine "rekabet" soruşturması
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