Dövizdeki düşüş kaybımızı azalttı

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SABAH Gazetesi'nin ana medya sponsoru olduğu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen XI. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi AVM yatırımcıları, marka sahipleri ve yöneticilerini buluşturdu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Geçen yıl, ben göreve geldikten sonra ilk çalıştığımız konulardan biri AVM kiralarının Türk Lirası'na dönmesiydi. Buradaki birçok yatırımcı ile bir araya geldik. O zaman, 'telaş etmeyin, pek çok zorlu süreci geride bırakmış bir ülke bu sorunu da kısa zamanda kolayca çözecektir' demiştim. Bu konuşmalarımızın üzerinden birkaç ay geçmeden sorunlarımız çözüldü" dedi.AYD Başkanı Hulusi Belgü ise, dövizin düşmesiyle bu kaybın yüzde 15'lere gerilediğini söyledi. Olası bir dolar kuru artışına karşı hükümetten destek isteyen Belgü, "Bankalarla konuşuyoruz, 'inşallah bundan sonra döviz artmaz' diyorlar ama bankalarımızla devletimizle beraber önlemi almamız lazım. Şu anda 412 AVM'miz var. 53 milyar dolarlık yatırım yapmışız. 2019'da ciromuzun 160 milyar TL olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "Haftalık 3.5 milyar dolarlık ihracatımız var ve bunu 4 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bununla hedefimiz ihracat ve ithalatın dengelenmesiyle dış ticaret fazlası veren bir Türkiye" dedi.Zirveye Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) protestosu damga vurdu. Eylül 2018'de markalara tazminatsız çıkış hakkı verildiğini belirten BMD Başkanı Sinan Öncel, "Bazı AVM'ler markalarımızı rehin tutuyor. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'ne katılamayacağız" dedi. AYD Başkanı Hulusi Belgü ise, AVM'lerin çoğunun bu hakkı tanıdığını, kalan AVM'lerin ise en kısa zamanda uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi.