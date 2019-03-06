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Kırsala 98 milyon euroluk destek

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Kırsala 98 milyon euroluk destek
Hükümet, kırsal kalkınmayı sağlamak için önemli bir projeye daha start verdi. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerinde uygulanacak ve ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşacak. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu proje vasıtasıyla Kredi Garanti Fonu ile işbirliği yapıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilktir. Fon aracılığıyla proje illerinde yaklaşık 300 milyon liralık bir kredi hacminin oluşturulmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
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Kırsala 98 milyon euroluk destek
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