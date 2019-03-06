Sinop NGS’nin fizibilite çalışmaları tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, Nükleer Santraller Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olacak Sinop NGS'ye ilişkin müjde verdi. Dere, "Sinop projesi kapsamındaki fizibilite çalışmaları tamamlandı ve değerlendirilmek üzere bakanlığımıza sunuldu" dedi. Nükleer santraller sektörünün en büyük buluşması olan 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Mühendisler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye'deki nükleer santral projelerinin yanı sıra Afrika ve Ortadoğu'da planlanan 30 nükleer santral projesindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu yaptığı açılış konuşmasında etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdıklarını belirtti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, geçen yıl Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını hatırlatarak, "Nükleer enerji Türkiye için seçenek olmaktan ziyade bir zorunluluk. Türkiye, diğer ülkeler için de bu alanda tedarikçi olabilecek, her türlü ürün ve hizmeti sunabilecek potansiyele, şirketlere ve sanayi kuruluşlarına sahiptir" dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise nükleer enerji konusuyla ilgilendiklerini belirterek, "Ankara, ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 20'sine ev sahipliği yapmaktadır. İleri teknoloji üretiminin yüzde 13'ü Ankara'da. 20 doların üzerindeki ihracat kg fiyatı ile Ankara Türkiye'de en değerli üretimi yapan kentimizdir" dedi.AKKUYU Nükleer A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu NGS'de bir yönetim değişikliğine gidildiğini belirterek, genel müdür olarak göreve getirilen Anastasia Zoteeva'nın projeye daha önce de dahil edildiğini söyledi. Dedusenko, Akkuyu NGS hükümetler arası anlaşma kapsamında olduğu için Rosatom'un hisselerinin yüzde 49'unu satma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Hali hazırda ortak arayışındayız. Bazı şirketlerle müzakereler ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şirketler sadece Türk şirketi değil" diye konuştu.