THY kargo taşımada dünyada ilk 10’da

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan ve dünyanın en fazla noktasına uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi konumunda bulunan Türk Hava Yolları (THY) 2018'i rekorlarla kapattı. Şirket net kârını TL bazında yüzde 533 artırarak 4 milyar liraya, dolar bazında ise 2.5 kat artırarak 753 milyon dolara çıkardı. THY'nin cirosu yüzde 58 artarak 62.8 milyara çıkarken, dolar bazında ise yüzde 17.3'lük artışla 12.9 milyar doları geçti. Esas faaliyet kârı ise 1 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleşti.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hem yolcu hem kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran şirketin, yılın son çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Aycı, "Şirketin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, emortisman ve kira öncesi kâr) 2018'te yüzde 11 artarak 3.3 milyar dolara çıktı. THY 2018'te yüksek kârlı havayolları arasındaki konumunu korudu" dedi.Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo'nun, dünyanın 14 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini THY kalitesi ile sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Aycı, "Turkish Cargo, yüzde 25 artışla 1.4 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde yüzde 25 artarak 1.6 milyar dolara çıktı. Turkish Cargo, dünyada ilk 10 arasında 8'inci sıraya çıktı" diye konuştu.2018'DE global havacılık sektöründe kapasitenin yüzde 6, talebin ise yüzde 6.5 oranında arttığına işaret eden Aycı, "Bu dönemde 75 milyon yolcu taşıyan THY'nin yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi yüzde 5, talep ise yüzde 9 arttı. 2018'te toplam yolcu doluluk oranı 2.8 puanlık artışla yüzde 81.9'a yükseldi" dedi.FAALIYET raporuna göre THY, 2019'da iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye'de yüzde 3, Orta Doğu'da yüzde 11, Avrupa'da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 8, Amerika'da yüzde 7, Afrika'da yüzde 15 kapasite artışı planlanıyor. Yolcu doluluk oranının yüzde 81-82, gelirin ise 14.1 milyar dolar civarında olması hedefleniyor.