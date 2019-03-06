Türkiye’den Trump’a sert tepki

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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi, gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkân sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' programından çıkardı. Trump'ın tıpkı Türkiye gibi S-400 alımı yapan Hindistan'ı da bu listeden çıkarması, kararın politik olduğunu ortaya koyuyor. Trump'ın kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Söz konusu karar, iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesini yaptı.Pekcan, 2018'in 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye'nin 1.74 milyar dolar ve yüzde 8.2'lik payla 5'inci tedarikçi ülke konumunda bulunduğuna da dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek" dedi. ANKARAOtomotiv sektörü geçen yıl gümrüksüz ihracat kapsamında ABD'ye 1.1 milyar dolarlık satış yaptı. Bu, sektörün toplam ihracatının yüzde 3'ünü oluşturdu. Sektör temsilcileri, ABD'nin gümrüksüz ihracat imkânını iptal etmesinin ihracata belirgin bir etkisi olmayacağı görüşünde. Gümrüksüz ihracat ABD'ye toplam ihracatın yüzde 17.7'sini oluşturdu.