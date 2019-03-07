Bakan Berat Albayrak'tan kandil mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Regaib Kandili dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Mübarek üç ayların başlangıcı ve hasretle gözlediğimiz Ramazan ayının ilk habercisi olan Regaib gecesini idrak ediyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın kandil mesajı;

Mübarek üç ayların başlangıcı ve hasretle gözlediğimiz Ramazan ayının ilk habercisi olan Regaib gecesini idrak ediyoruz.



Bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/ney4s0Na7y — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 7 Mart 2019