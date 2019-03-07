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Kadın sporcular gayrimenkul yatırımı yapıyor

Dünya şampiyonu ’nın Kaptanı Gürkaynak, kazandıkları parayı gayrimenkul ve altına yatırdıklarını söyledi. Gürkaynak, çocuklara da “voleybolcu olun” tavsiyesinde bulundu

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Kadın sporcular gayrimenkul yatırımı yapıyor
Türkiye'nin örnek aldığı kadın sporcular, erkek sporculara göre daha tutumlu çıktı. Erkek sporcular kazandığını arabalara harcarken, kadınlar altın ve gayrimenkul yatırımı yapıyor. Dünya Şampiyonu olan Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı'nın Kaptanı Melis Gürkaynak, bu sporun en fazla 30-35 yaşına kadar yapıldığını bildikleri için bütün kadın sporcuların tasarruf ettiğini söyledi.

ALTINA YATIRIM
Normal meslek sahiplerinin kariyerinde bir yerlere geldiği 30'lu yaşlarda kendilerinin neredeyse emekli olduğunu söyleyen Gürkaynak, "Ben 15 yaşında Vakıfbank'ta A takımına çıktım. Para kazanmaya başladım. Ama o zamanlar bu para harçlık seviyesindeydi. Ben de o yaşlarda bile kazandığım paralarla altın aldım. Şimdi ise gayrimenkul yatırımları yapmayı tercih ediyorum. Vakıfbank Voleybol takımındaki diğer arkadaşlarım da garanti yatırım diye ya gayrimenkul alıyor ya da altına yatırım yapıyor" dedi.

TASARRUFU ÖĞRENİYORUZ
Sporcuların yatırım konusunda daha bilinçli davrandığını söyleyen Gürkaynak, "Bizler küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve ağır bir temponun içine girdiğimizden dolayı diğer meslekler için genç denebilecek yaşlarda sporu bırakıyoruz. Bu nedenle herkes en baştan tasarruf etmeyi planlıyor. Bütün takım böyle düşünüyor" diye konuştu. Aktif sporu bıraktıktan sonra ise kariyer olarak antrenör olmayı tercih edenlerin ağırlıklı olduğunu söyleyen Gürkaynak, kendisinin de spordan sonraki kariyerini planlayarak üniversite eğitimi aldığını söyledi.

KULÜPTE KALMAK İSTERİM
Gürkaynak, "Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. Reklamcılık alanında da yüksek lisans yaptım. Spordan sonraki kariyerimde kulüpte kalmak ya da reklam ajansının spor bölümünde çalışmak istiyorum" dedi.

SPORLA UĞRAŞAN ÇOCUK 1 ADIM ÖNDE
Maçlara küçük kızların geldiğini ve bir zamanlar kendisinin yaptığı gibi imza aldıklarını söyleyen Gürkaynak, "Onlarla konuşuyorum. Birçoğu voleybolcu olmak istediğini söylüyor. Benim gençlere tavsiyem mutlaka bir spor dalı ile ilgilenlesinler. Çünkü sporla uğraşan çocuk, çalışma hayatında 1 adım önde başlıyor. Çünkü şirketler, takım oyuncusu olan insanları işe almak istiyor. Takım oyunu oynamayı ise en iyi sporcular bilir" dedi.

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Kadın sporcular gayrimenkul yatırımı yapıyor
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