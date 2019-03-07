KOBİ Değer Kredisi’nde limit 5 milyon TL’ye çıktı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 'KOBİ Değer Kredisi-2' adı verilen pakette kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiğini duyurdu. TBB'den yapılan açıklamada, 1 Mart'ta KOBİ Değer Kredisi-2 adı verilen paket hakkında bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucu kullandırılabilecek azami miktarın güncellenerek 1.5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği bildirilen açıklamada, kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, kredilerde vadenin 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olduğu kaydedildi. 25 milyar liralık kredi hacmine sahip 'KOBİ Değer Kredisi-2' paketi 17 bankanın desteğiyle devreye alındı.