Çevreye ve topluma katkı yapan işler

BUGÜN NELER OLDU

Teknolojigirişimlerinin sadece kurumları ve bireyleri değil, toplumu dönüştürme yetenekleri de var. Mercedes- Benz Türk'ün 50'nci kuruluş yılını kutladığı 2017'de başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının üçüncüsü başladı. Bu sene Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'lar davet ediliyor. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10'a kalan tüm projelere "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek. Ayrıca 3 kategoride en iyi 3 startup'a toplamda 150 bin TL'lik ödül verilecek. "Teknoloji" ve "Sosyal Fayda" kategorilerine ödül verilmeye devam edilecek.