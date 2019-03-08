Oteller 12 ay açık kalacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizme yeni model getireceklerini söyledi. Berlin'deki Turizm Fuarı'nda (ITB) soruları yanıtlayan Ersoy, "12 ay çalışılabilir otel konsepti geliştireceğiz. İçinde golf sahaları, termal özellikleri, kongre salonları olan alanları turizm tahsisine başlayacağız" dedi. Ersoy, THY ile yapılan protokol gereği, tatil bölgelerine business servisli uçaklar konulacağını kaydetti. Türkiye'nin hedeflerini revize ettiğini, 2023'te '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'e çıkardığını hatırlatan Ersoy, "Zor olan 70 milyar dolarlık hedef. Nitelikli turist, yani konaklama dışı harcaması yüksek olan turist kazanmaya çalışacağız. Dört çalışma alanı belirledik" dedi. Sistemli çalışma yapılacağını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Kalifiye personel eğitimi, ulaşım, 12 ay açık kalacak otel konsepti, tanıtım alanlarında yapılacak reform ve uygulamalarla nitelikli turisti kazanmayı planladık." İlk etapta insan kaynaklarında değişikliğe gidileceğini belirten Ersoy, "Bu alanda iki önemli sorun var: Kalifiye eleman ve sezonluk işçi. Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat yaptık. Turizm meslek liselerini kolej statüsüne getireceğiz. 5 yılda 200 bin öğrenciyi eğitmeyi planlıyoruz. İngilizce, Rusça mecburi, Almanca, Fransızca ve Arapça'dan biri seçmeli olacak" dedi.Kültürve Turizm Bakanı Ersoy, yurtdışındaki tanıtım çalışmalarının da nitelikli turisti kazanmak için yapılması gereken 4 adımdan biri olduğuna dikkat çekti. Ersoy, özel sektörün de katkı sağladığı 'Turizm Geliştirme Fonu' hayata geçirileceğini belirtirken, "Dünyada en çok turizm geliri olan 10 ülkeye baktığınızda, 7'sinde bu fon var. Fon ile eksikliğimiz kalmıyor" dedi.