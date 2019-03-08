Yeni bir fon geliyor

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İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de sermaye piyasalarını genişleteceklerini belirterek, "Bizde bankacılık sistemi var, gerisi maalesef hepinizin malumu. Yüzde 90'ından fazlası bankacılık sektörüyse hangi finansal sistemden bahsediyoruz? Atılacak adımlarla ilgili yakın dönemde güzel bir haberimiz olacak. Yeni bir fon oluşturacağız" dedi.Sermaye piyasalarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaları anlatan Albayrak, şöyle konuştu:"Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nu yasalaştırdık. Borsa İstanbul A.Ş. çatısı altında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası'nı birleştirdik. Sukuk gibi faizsiz yatırım araçlarının gelişiminin önünü açtık. Emlak Bankası'nı ve Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık."Albayrak, banka bünyesinde faaliyet gösteren Varlık Finansman Fonu'nun, aralık ayında 3 milyar 150 milyon TL tutarında Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet ihracını tamamladığını anımsattı. "Mevduatlar coştu" diyen Albayrak, şöyle konuştu:"200 milyar TL'ye kadar yürüdük. Şimdi seçimden sonra ne olacak bu paralar? Yavaş yavaş, yeni enstrümanlara kaymaya başlayacak. Onun için çeşitliliği genişletmemiz lazım ki, bu ekosistemi büyütelim."Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul Finans Merkezi kapsamında kamunun katılım bankaları, Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tahkim Merkezi, Finans Teknopark'ı kurduklarını, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nu yapılandırdıklarını hatırlattı. Albayrak, fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik projeleri hazırladıklarını ifade etti.Hedefledikleri finansal mimarinin oluşturulmasında İstanbul'un güçlü bir küresel finans merkezi haline dönüştürülmesinin kritik önemde olduğunu belirten Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı. Bakan Albayrak, "Bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz" dedi.Albayrak, tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması başlattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde çok somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları... Üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız."Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, nisan sonu mayıs ayı başında tüm paydaşlarla work shop'lar yapıp, master plana son şeklini vereceklerini belirtti. Aşan, "Büyük olasılıkla İFM'nin merkezine fintech'leri koyacağız" dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç ise birlik olarak porjelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını iletti.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TSPB Başkanı Erhan Topaç, Z/Yen Global Financial Centres Index Direktörü Mark Yeandle, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile aile fotoğrafı çektirdi.