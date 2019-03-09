Gençlere girişimcilik çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde TOBB ve TESK'in organizasyonunda Türkiye Girişimci Kadın Buluşması İstanbul'da yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı olduğunu belirterek, "Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, insani ve moral değerler krizi, hep kadınların çözüm üretebileceği konular. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz de, kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı. Dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor" dedi.Kadınların, yapıları itibarıyla girişimci ruha sahip olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Girişimci olmak için hayal, fikir, cesaret ve yetenek gerekiyor. Girişimci insanların başarı hikâyelerini dinlediğimizde, hepsinin ilk cümlesi bir hayali anlatmakla başlıyor. Girişimcilik ruhunun bir ülkede hakim olması, o ülkenin milli zekasını yansıtır, dışarıdaki algısını da olumlu etkiler."Gençlerin ve kadınların zihin sandıklarında tuttuğu mücevherleri ortaya çıkarmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Gençlerimiz, kendilerini bir sisteme dahil olma zorunda hissetmesin. Onlar kendi sistemlerini kursunlar, kendi iş kültürlerini ortaya çıkarsınlar" dedi. Erdoğan, "Dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank tarafından QNB Finansbank'a sağlanacak kaynak kapsamında kadın ihracatçılara destek sağlanacağını belirterek, "Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL" dedi. Pekcan, TÜİK verilerine göre, 133 bin kadın işverenin olduğunu, 820 bin kadının kendi hesabına çalıştığını, 953 bin kadının da yönetici konumda olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 10 sene önce kadın girişimci sayısının 75 bin olduğunu, şu anda bu sayının 130 bine çıktığını söyledi.