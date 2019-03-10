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Türkiyeİşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomimizi durdurmaya çalışanlara birlikte cevap vereceğiz. Hep birlikte elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Devletin tüm imkânlarını seferber ettik. İşverenlerimiz için bu seferberliğin başarısı, yerli ve milli duruşun ifadesi olacak" dedi. İş dünyasından seferberliğe destek konusunda büyük bir istek olduğuna vurgu yapan Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Daha yapacak çok işimiz var. Bu yolculukta işverenlerimizden katkı bekliyoruz. Bu yıl için verdiğimiz 2.5 milyonluk yeni istihdam sözünü tutacağız."İşverenler olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen TİSK Başkanı Kudret Önen, "Hükümetin verdiği teşvikler işverene can suyu oldu. Üretmek ve ihraç etmek en büyük gücümüz. Artık dünyada 'ülkende üret' stratejisi öne çıkmaya başladı. Uluslararası rekabet koşulları hızla değişiyor. Bu ortamda ihracatta yakalanan yüksek ivme kritik öneme sahip. TİSK olarak seferberliğin arkasındayız. Üyelerimiz istihdam konusunda verilen teşvikleri son derece önemli buluyor" değerlendirmesini yaptı.