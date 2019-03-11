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2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Butik bankacılık yaklaşımıyla hızlı, esnek ve kaliteli hizmet veren , 2018 yılında vergi öncesi kârını 209 milyon TL, net kârını ise 162 milyon TL olarak açıkladı

Giriş Tarihi: 11.3.2019 15:13
Burgan Bank 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank'ın, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü yıllık yüzde 18 artışla 22 milyar TL'ye, nakdi kredileri yüzde 13 artışla 17,5 milyar TL'ye, toplam müşteri mevduatı yüzde 12 artış ile 9,9 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Burgan Bank'ın, 2018 yılında özkaynakları 1,9 milyar TL'ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3,5 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı; konsolide bazda yüzde 18,5 solo bazda ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

DİNÇ: 2018'DE DE 'SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ' SÜRDÜRDÜK

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Yılın ikinci yarısında ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 yılında da tüm kaynaklarımızı optimal seviyede kullanarak başarılı sonuçlar elde ettik. Burgan Bank olarak bu dönemde, vergi öncesi kârımızı 209 milyon TL, net kârımızı ise önceki seneye göre yüzde 47'lik artışla 162 milyon TL'ye çıkardık. Doğru ürünü, doğru kanallar üzerinden sunma stratejimiz ile "müşteri odaklı butik bankacılık anlayışımızın" bu performansta etkili olduğunun özellikle altını çizmek isterim" dedi.

Kaynakları verimli kullanarak, katma değeri yüksek alanlara odaklandıklarını söyleyen Dinç, 2018 yılında ana hissedarımızın, bize ve Türkiye'ye olan inancıyla 350 milyon TL'lik nakit sermaye artırımı büyüme hedefimizi destekleyici niteliktedir. Bankamızın sağlam aktif kalitesi, yüksek özkaynak karlılığı ve yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla her geçen gün daha da güçlenmeye devam ediyoruz" diye belirtti.

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Burgan Bank 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
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