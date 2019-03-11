Elektrikte ihracat ithalatı geçti

BUGÜN NELER OLDU

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha 2 sene öncesine kadar elektriği de ithal ediyorduk ama son 2 yıldır elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu" dedi. Geçmişte Türkiye'nin, tükettiği elektriği üretecek sistemden yoksun olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: "Son 15 yılda hem kamu hem özel sektör olarak bu alanda, elektrik tarafı için söylüyorum, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde de bugün elektrik kesintisi ve kısıntısından bahsetmiyoruz. Teknik tabirle, arz güvenliği sağlanmış oldu. Oluşan arızalar, şebekede oluşabilecek arızalardan dolayı geçici kesintiler var. Onunla da yoğun bir mücadele içindeyiz. Hem üretim tarafında hem üretilen elektriği kapıya kadar getirmek için yapılan şebekenin işletmesi anlamında ciddi bir yatırım ve hizmete ihtiyaç var. Bunu da büyük oranda aşmış durumdayız." Dönmez, doğalgaz ve petrol gibi ürünleri ithal etmeye devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl ürettiğimiz elektriğin yarısını yerli kaynaklardan ürettik. Hedefimiz yüzde 60-65" diye konuştu. Dönmez, İstanbul'un köylerine bile doğalgazın ulaştığına işaret etti.