Gebze-Halkalı demiryolu hattı 12 Mart’ta açılacak

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Ulaştırmave Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze- Halkalı demiryolu hattının 12 Mart'ta hizmete açılacağını bildirdi. Turhan, "Aynı güzergâhta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak üç hattan kuzey iki hattı Marmaray trenleri kullanacak. İki dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3'üncü hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak" dedi. Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43.8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19.2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, "İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi" diye konuştu. Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini anlatan Turhan, bunlardan 7'sinin şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağını kaydetti.