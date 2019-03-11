Samsung Türkiye’de üretime giriyor

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Avrupa'da 47 milyar euroluk bir büyüklüğe ulaşan ve toplamda 3 bin 500 firmanın bulunduğu beyaz eşya sektörü rekabette çıtayı yükseltiyor. Dünyada 2025'de 763 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediliyor. Üretimden yeni teknolojilere kadar birçok alanda hem geleneksel hem de dijital kanallara yatırım yapılıyor. Türkiye'de online mecralardan satışları yüzde 15'e kadar çıkan Samsung, üretimde yeni yatırımlar yapacak. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nden (MENA) iş ortaklarının katıldığı toplantıda Türkiye'deki yeni planlarını anlattı. Türkiye pazarında güçlü şekilde var olmaya devam edeceklerini belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye'ye hem üretimlerini hem de knowhow'larını aktardıklarını söyledi. Mert Gürsoy ise Türkiye'de üretime odaklanacaklarını ve yeni mağaza yatırımı da yapacaklarını belirtti. Gürsoy, "Türkiye'de iki üründe üretime başlıyoruz. Biri elektrikli süpürge diğeri de TV'lerin montaj hatlarını burada kurmak için yatırımlar yapacağız. Elektrikli süpürge için bir firma ile anlaştık ve burada bizim kalitemizle üretimi sağlayacağız. Bunun dışında 300 olan mağaza sayımızı 450'ye çıkaracağız" dedi. Samsung'un hedefinin, Türkiye'de kalıcı bir şekilde televizyonda 1 numara, beyaz eşyada ise ilk 3 oyuncudan biri olmak olduğunun altını çizen DaeHyun Kim, yapay zeka ve 5G için üç yıl içinde 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. DaeHyun Kim, "5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz" dedi.Türkiye'ninSamsung için önemli bir pazar olduğunun altını çizen Mert Gürsoy, "Aynı zamanda, MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda. GFK verilerine göre 2018 yılında lira bazında cirosal olarak TV kategorisinde pazardan 2.5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye'de TV pazarına son üç yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018'i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda yüzde 27'ye kadar ulaştık" şeklinde konuştu. Türkiye'de beyaz eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen marka olduklarının altını çizen Gürsoy, "Beyaz eşyada yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüdük" dedi.Nesnelerininternetinin yaygınlaşması ile birlikte 2020'de Avrupa'da 21.6 milyona ulaşması beklenen akıllı evler için en büyük yatırım yapanlardan biri de Samsung. İnternete bağlı cihazlar ile akıllı ev konseptini geliştiren firma, televizyondan fırını çalıştırmaya, yapay zekâ ile oda değiştirince diğer odadaki TV'de dizinin kaldığı yerden devam ettiği bir konsepti de sunacak. 2019'da internete bağlı cihazların dünyada 50 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.