Okmeydanı Eğtim ve Araştırma Hastanesi yenileme çalışmaları sürüyor

1971 yılında Beyoğlu Hastanesi adı altında açılan 1983 yılında da ismi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen hastanenin yenileme çalışmaları için İslam Kalkınma Bankası'ndan 158 milyon 930 bin Euro fon desteği alınmıştı. Olası bir İstanbul depremine hazır hale gelmesi için yapılan çalışmalar sağlık hizmetlerinin aksamaması için iki aşamada yapılıyor. Hastane yeni yapılan binalara taşındığında, projenin ikinci aşamasına geçilerek diğer bölümlerde inşaat çalışmaları başlanacak.

ODALAR 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA OLACAK

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi tamamlandığında beş yıldızlı bir otel konforunda olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan nitelikli hasta odası kriterlerine uygun bir şekilde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek masası, yatak haline gelen refakatçi koltuğu olacak şekilde planlandı.

AMELİYATLAR, DEPREM SIRASINDA BİLE DEVAM EDECEK

Yenilerek modern bir yapıya kavuşacak olan bina tamamlandığında ise sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilecek. Çevre dostu niteliklerle donatılan hastane, aynı zamanda Türkiye'nin çevre dostu binaları simgeleyen LEED Gold sertifikasına aday ilk kamu hastanesi olma özelliği de taşıyor.

YILDA 1 MİLYON 500 BİN AYAKTA 50 BİN YATAN HASTA TEDAVİ EDİLECEK

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enerji tasarruf sistemleri ile donatılacak. Hastane trijenerasyon merkezi ile kendi elektriğinin önemli bir kısmını doğalgazdan üretebilecek. 753 yataklı olan eski hastane binası yerine yapılan yeni binalar 1000 yatak kapasiteli olacak.. Hastane yıllık 1 milyon 500 bin ayakta hastaya ve 50 bin yatan hastaya hizmet verecek. Hastanedeki ameliyathane sayısı da 18'den 27'ye yükseliyor. Yeni hastane binasında ayrıca acil durumlarda ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla mevcutta bin 300 metrekare olan acil servis alanı 10 bin metrekareye çıkarılacak.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam kapalı alanı 55 bin metrekare iken yeni yapılacak hastanenin toplam kapalı alanı 250 bin metrekare olarak planlandı.