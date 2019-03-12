12 milyon genç için istihdam hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen istihdam seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de sahaya indi. Ofis, Bölgesel Kariyer Fuarları başlattı. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'da başlatılan bölgesel fuarların yeni durağı Karadeniz Kariyer Fuarı oldu. Ardından da Ege, Güneydoğu, Güney, İpekyolu, İç Anadolu kariyer fuarları yapılacak. Fuarlar üniversite öğrencileri ve mezun gençleri iş dünyası ile buluşturuyor. Üniversitelerde 'Kariyer Kapısı' uygulaması da hayata geçiriliyor. Uygulama kapsamında tüm üniversitelerde kariyer merkezlerinin kurulması ve verilecek hizmetlerin standart prosedürleri yayımlanacak. Üniversitelerin ve bağlı bölümlerinin mezuniyet sonrası performansını ölçmeye yönelik Üniversite Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması'nı tamamlayacak ofis, yurtdışına gönderilecek öğrencilere yönelik 'Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Eğitimleri' de başlatılıyor.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, fuarlara bin 300 şirketin katılacağını belirterek, "Öğrencileri bir kapıdan alıp 4-5 yıl sonra öbür kapıdan eline diploma verip yollayan kurumla dünyayla rekabet edemeyiz" dedi.