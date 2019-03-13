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ABD’den ’ya tehdidi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
ABD’den Almanya’ya Huawei tehdidi
ABD'DE Trump yönetiminin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı, Huawei ürünlerinin kullanımının kamu alanlarında yasaklanması ile yeni bir boyut kazandı. ABD aynı zamanda Huawei ile iş yapan ülkeleri de tehdit etti. İlk kurban Almanya oldu. Almanya'nın 5G ağının Huawei tarafından kurulmamasını isteyen ABD, baskıları bir adım daha öteye taşıyarak, Almanya'yı tehdit etti. Huawei ile anlaşmalarını sürdürmeleri durumunda, ABD'nin Almanya ile aralarındaki istihbarat paylaşımının tehlikeye gireceği açıklandı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier geçtiğimiz hafta "Hiçbir şirketi kendiliğinden hiçbir şeyden dışlamak istemiyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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ABD’den Almanya’ya Huawei tehdidi
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