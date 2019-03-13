Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı!

’nda kapanma hazırlıkları başladı!

Taşınma sonrası güvenlik zafiyeti yaşanmaması için çevresine tel çekiliyor

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:41
Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı!

6 Nisan'da yapılacak son uçuşun ardından kapanacak Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar başladı. Büyük taşınma sonrası güvenlik zafiyeti yaşanmaması için Atatürk Havalimanı çevresinin telle çevrildiği görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması ardından yaşanabilecek güvenlik zafiyetine karşı önlemlerini arttırdı.

Taşınma işleminin başlaması ve bitmesinin ardından, güvenlik zafiyeti yaşanmaması için, Atatürk Havalimanı'nın bazı bölgelerine demir teller çekilmeye başladı.

Taşınmanın ardından güvenlik görevlilerinin yeterli olamayacağı noktalara demir tel ve kapılar yapılacak. Giriş çıkışlar buralardan kontrollü bir şekilde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi taşınmanın ardından her hangi bir hırsızlık olayı veya yağmalama olaylarına karşı tüm önlemleri aldı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN