Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı!

6 Nisan'da yapılacak son uçuşun ardından kapanacak Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar başladı. Büyük taşınma sonrası güvenlik zafiyeti yaşanmaması için Atatürk Havalimanı çevresinin telle çevrildiği görüldü.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması ardından yaşanabilecek güvenlik zafiyetine karşı önlemlerini arttırdı.

Taşınma işleminin başlaması ve bitmesinin ardından, güvenlik zafiyeti yaşanmaması için, Atatürk Havalimanı'nın bazı bölgelerine demir teller çekilmeye başladı.

Taşınmanın ardından güvenlik görevlilerinin yeterli olamayacağı noktalara demir tel ve kapılar yapılacak. Giriş çıkışlar buralardan kontrollü bir şekilde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi taşınmanın ardından her hangi bir hırsızlık olayı veya yağmalama olaylarına karşı tüm önlemleri aldı.