Brexit için son 500 saat

Avrupa'da ve dünyada herkesin merakla beklediği sorunun cevabına 500 saat kaldı. Avrupa Birliği'nin en batıdaki üyesinin alacağı ayrılık (Brexit) kararına göre hem siyaset dünyası hem de piyasalar şekillenecek. Mevcut şartlarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 3 haftadan kısa bir süre kaldı. İngiltere Parlamentosu dün gece yarısı Başbakan Theresa May'in Brüksel ile yeniden müzakere ettiği Brexit anlaşmasını bir kez daha oyladı. Theresa May ve ekibi 2 yıldır Brüksel ile AB'den ayrılma şartları konusunda mekik dokuyor ancak planları ülkesinde yeterince destek görmüyor. İngiltere 29 Mart'ta bir anlaşma olmaksızın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılması iki taraf için de belirsiz bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. AB'den çıkış tarihi de ertelenme ihtimali ile karşı karşıya. Taraflar arasında nasıl bir ticaret anlaşması olacağı, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki kara sınırının nasıl yönetileceği gibi konular bu geçiş süresinde yürütülecek müzakerelerle netleştirilecek. Başbakan May daha önce de Parlamento'ya AB'den ayrılma anlaşmasını getirmiş, ancak 15 Ocak'ta yapılan oylamada milletvekilleri 202 kabul oyuna karşılık 432 ret oyuyla anlaşmayı reddetmişti. Dün Brexit konusunda bir gelişme daha yaşandı. O gelişmenin arkasında da İngiliz hukuk sistemi var. İngiltere Parlamentosu'ndaki oylama öncesi bir yasal tavsiye verilerek, 'İrlanda sınırı konusunda risk sürüyor' değerlendirmesi yapıldı. İngiltere'de hukuk işlerinden sorumlu en üst düzey yetkili olan Geoffrey Cox, AB ile yeniden müzakere edilen Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyesini açıkladı. Geoffrey Cox, tartışmalı İrlanda sınırı konusunda, May hükümetini zor durumda bıraktı.İNGILTERE ile iş yapan Türk iş dünyası temsilcileri ise belirsizliğin, hem ülkelerin hem de şirketlerin ticari kaygılarını artırdığını düşünüyor. Anlaşmasız bir Brexit, yalnızca İngiltere ve AB için değil, İngiltere ile ticari ilişkileri olan tüm ülkeler açısından olumsuz sonuçlar doğuracak. AB içinde ikinci büyük ticari partner olan İngiltere, dış ticarette fazla verilen ve kritik sektörlerde iş birliği yapılan bir ülke. İngiltere'ye ihracatta aksama olmaması için İngiltere ve AB arasında yapıcı bir anlaşma gerekiyor.