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Kredi oranlarında yeni indirimler! Güncel ve !

ve 'nın kredi oranlarında indirime gitmesinin ardından vatandaşlar faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle konut almak için kredi kullanacak vatandaşlar düşen kredi faiz oranlarının hesaplamalarını yapıyor. Konut kredisi haricinde bireysel ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İşte iki bankanın yeni ve geri ödeme yöntemleri...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:16
Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! Güncel Vakıfbank ve Ziraat Bankası faiz oranları!

Son zamanlarda kredi oranlarının düşmesinin ardından milyonlarca vatandaş internet üzerinden kredi faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle ev almak için kredi çeken vatandaşlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor. 'ın kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından da faizlerde indirime gitti. Ekonomide yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredilerinde yapılan faiz indirim haberleri vatandaşları çok memnun etti. İşte Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi ...

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Kredi faiz oranlarında yeni indirimler! Güncel Vakıfbank ve Ziraat Bankası faiz oranları!
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