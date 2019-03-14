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Kredi oranlarında cazip indirimler! Güncel ve ne kadar oldu? İşte yanıtı

ve 'nın kredi oranlarında indirime gitmesinin ardından vatandaşlar faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle konut almak için kredi kullanacak vatandaşlar düşen kredi faiz oranlarının hesaplamalarını yapıyor. Konut kredisi haricinde bireysel ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İşte iki bankanın yeni ve geri ödeme yöntemleri...

Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:09
Kredi faiz oranlarında cazip indirimler! Güncel Vakıfbank ve Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı

Son zamanlarda kredi oranlarının düşmesinin ardından milyonlarca vatandaş internet üzerinden kredi faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle ev almak için kredi çeken vatandaşlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor. 'ın kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından da faizlerde indirime gitti. Ekonomide yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredilerinde yapılan faiz indirim haberleri vatandaşları çok memnun etti. İşte Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi ...

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Kredi faiz oranlarında cazip indirimler! Güncel Vakıfbank ve Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı
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