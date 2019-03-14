Kredi faiz oranlarında cazip indirimler! Güncel Vakıfbank ve Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar oldu? İşte yanıtı

Son zamanlarda kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından milyonlarca vatandaş internet üzerinden kredi faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle ev almak için kredi çeken vatandaşlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor. Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası da faizlerde indirime gitti. Ekonomide yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredilerinde yapılan faiz indirim haberleri vatandaşları çok memnun etti. İşte Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları...