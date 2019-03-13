Satın almanın % 90’ını Türkiye’den yaptık

BUGÜN NELER OLDU

2018'I yüzde 30 büyümeyle kapattıklarını ve 3.8 milyar lira ciroya ulaştıklarını dile getiren Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, "500 mağazaya ulaştık. Bunun 210'u yurtdışında. Yüzde 13 de kâr marjı yakaladık" dedi. Üretimin yüzde 85'ini Türkiye'de yaptıklarının altını çizen Yılmaz, "Cironun yüzde 35'i yurtdışından olduğu için yaşanan döviz çalkantıları bizi negatif etkilemedi" diye konuştu. Yılmaz, bu yıl 47 yeni mağaza açacaklarını dile getirdi.2018'de 2.1 milyar liralık satın almanın yüzde 90'ını Türkiye'den yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu rakam 250 bin kişinin 1 aylık maaşına denk geliyor. 20 bin kişiye de 1 yıl boyunca devamlı gelir sağlıyor" diye konuştu. Yerli ve milli meselesine de değinen Yılmaz, "İhracatımızın yüzde 60'ını milli parayla yapıyoruz" dedi. TL ile kiranın da sektörde öngörülebilir bir ticaret ortamı oluşturduğunun altını çizen Yılmaz, "TL ile kira perakendecilerin kârlılıklarını 1-2 puan pozitif yönde değiştirdi" mesajı verdi. Türkiye'de 3 büyük perakendecinin toplam pazarın (LC Waikiki, Defacto ve Koton) yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Bizde pazarı yerli markalar domine ediyor. Aksi taktirde Zara, H&M, Mango pazarı domine ederdi" dedi.KOTON'UN yüzde 50'sine sahip Nemo Apparel'in zamanı gelince hissesini satacağını belirten Yılmaz, "Her yıl %30 büyüyen bir markayı şimdilik satma niyetleri yok. Biz de kendi hisselerimizi satmayı düşünmüyoruz" dedi. 2019 yine yüzde 30 büyüme hedefi koyduklarını dile getiren Yılmaz, şirketin 3 yılda bir iki katına çıktığını kaydetti.