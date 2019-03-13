Torunlar’dan 1.3 milyar TL kâr

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TORUNLAR GYO 2018'de değerleme artışının etkisiyle yüzde 183 artışla 1.29 milyar lira net kâr elde etti. Bilançodaki kur etkisini ortadan kaldırmak isteyen şirket, borçların ödenmesi öncelikli bir strateji izleyerek 2022 itibarıyla yabancı para ağırlıklı mevcut borçlarını sıfırlamayı hedeflerken; yatırım amaçlı yeni bir borçlanmaya da gitmeyecek. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, "2018'de yeni yatırım yapmayacağız, borç azaltmak yönünde bir stratejimiz olacak demiştik. Projeleri tamamlama ve satışlara yönelik hedefimiz vardı. Teslim ve inşaatları tamamlama sürecini gerçekleştirdik ama maalesef borç azaltma hedefine ulaştığımız söyleyemeyiz" dedi.