İhracatçıya döviz kredisi kampanyası

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Türkiye İş Bankası, ihracatın desteklenmesi ve ihracatçı firmaların finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla, "İhracat Döviz Kredisi Kampanyası" başlattı. Hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, ihracatçılara firma başına 500 bin euro veya 500 bin dolar limite kadar uygun faiz oranları ile 24 aya kadar finansman imkânı sunulacak.İhracatın Türkiye ekonomisi için artan önemine vurgu yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "İhracatın GSYH içindeki payı yüzde 29 düzeyine kadar çıktı. Değer olarak da 2018'te ihracat hacmi bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı" dedi.Dengelenmenin yaşandığı ve iç talebin zayıf bir seyir izlediği 2018'te net ihracatın büyümeye önemli katkı verdiğini belirten Şimşek, "2018'te net ihracat kalemi 3.9 gibi oldukça ciddi bir oranda katkı sağladı. Özellikle böyle zor dönemlerde ihracatın ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılıyor. Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, güçlü bir büyümenin sağlanabilmesi için ihracat son derece kritik bir konu. Türkiye, büyürse ihracattan büyüyecek" dedi.ürkiye'ninbankası olarak, ihracatçılara bu kampanya ile gereken desteği vereceklerini vurgulayan Şahismail Şimşek, "İhracatçı müşterilerimizin çoğu üretimden ihracat yapan firmalardan oluşuyor. Ülkemiz ekonomisine verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak kampanya kapsamında toplam kullandırıma herhangi bir üst sınır getirmedik. Elbette, bankamızın kaynakları sınırsız değil, ancak gelecek tüm taleplere karşı da hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu.Ticaretin dijitalleştiği, kişisel alışverişlerin online ortamlara kaydığı günümüzde, lojistik alanındaki gelişmelerin de etkisiyle sınır ötesi online ticaretin payının giderek arttığına dikkat çeken Şimşek, "Yurt dışına satış yapacak işletmelere sunduğumuz sanal POS hizmetimiz sayesinde işyerlerimiz, Visa, Mastercard, American Express, JCB ve UnionPay gibi dünyanın hemen her noktasını kapsayan kart markaları ve 49 ülkede yerel olarak yoğun kullanımı bulunan alternatif ödeme yöntemleriyle tahsilatlarını gerçekleştirebiliyorlar" dedi.